В поселке Шабровский борются с крупным пожаром

В поселке Шабровский, который располагается в Чкаловском районе города Екатеринбурга , вспыхнул крупный пожар.

На улице Серова вновь горит сухая трава. Пожар начался в 14:00. Из-за ветреной погоды пламя быстро распространилось. Площадь возгорания составляет около 3-х гектаров земли.

По словам очевидцев, уже сгорели несколько гектаров сухой травы, а огонь перекинулся также на дачные дома. На месте происшествия работали 23 человек личного состава и 5 единиц спецтехники. К 16:00 огонь был локализован.

В результате пожара на площади 150 кв. метров сгорела баня, садовый дом и надворные постройки. В настоящее время информации о пострадавших нет.

Фото: портал Е1.