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В поселке Шабровский борются с крупным пожаром
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В поселке Шабровский борются с крупным пожаром 

Уральский меридиан 1 час назад
Фото: Уральский меридиан
В поселке Шабровский, который располагается в Чкаловском районе города Екатеринбурга, вспыхнул крупный пожар.
На улице Серова вновь горит сухая трава. Пожар начался в 14:00. Из-за ветреной погоды пламя быстро распространилось. Площадь возгорания составляет около 3-х гектаров земли.
По словам очевидцев, уже сгорели несколько гектаров сухой травы, а огонь перекинулся также на дачные дома. На месте происшествия работали 23 человек личного состава и 5 единиц спецтехники. К 16:00 огонь был локализован.
В результате пожара на площади 150 кв. метров сгорела баня, садовый дом и надворные постройки. В настоящее время информации о пострадавших нет.
Фото: портал Е1.
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