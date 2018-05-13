В Архангельске пожарные спасли из огня двух человек

Пожар произошел в девятиэтажке на улице Касаткина в субботу в первом часу ночи. Жильцы сообщили на 01 о сильном запахе дыма на третьем этаже.

— Квартира была заперта изнутри, поэтому пожарным пришлось вскрывать дверь при помощи специального инструмента. Внутри на полу в бессознательном состоянии были обнаружены хозяева. Звонок в пожарную охрану поступил как нельзя кстати — если бы соседи промедлили с вызовом еще несколько минут, людей было бы не спасти. В тяжелом состоянии спасенные были доставлены в 1-ю горбольницу, — сообщили в областном ГУ МЧС

Квартира полностью выгорела, особенно повреждены постельные принадлежности. Предполагаемая причина — неосторожность при курении кого-то из пострадавших.