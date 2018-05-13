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В Архангельске пожарные спасли из огня двух человек
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В Архангельске пожарные спасли из огня двух человек 

29.ru 1 час назад
Фото: 29.ru
Пожар произошел в девятиэтажке на улице Касаткина в субботу в первом часу ночи. Жильцы сообщили на 01 о сильном запахе дыма на третьем этаже.
— Квартира была заперта изнутри, поэтому пожарным пришлось вскрывать дверь при помощи специального инструмента. Внутри на полу в бессознательном состоянии были обнаружены хозяева. Звонок в пожарную охрану поступил как нельзя кстати — если бы соседи промедлили с вызовом еще несколько минут, людей было бы не спасти. В тяжелом состоянии спасенные были доставлены в 1-ю горбольницу, — сообщили в областном ГУ МЧС.
Квартира полностью выгорела, особенно повреждены постельные принадлежности. Предполагаемая причина — неосторожность при курении кого-то из пострадавших.
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