В Кемеровской области проливают участок шахты, где произошло задымление 

КЕМЕРОВО, 14 мая. /ТАСС/. Аварийный участок на шахте «Грамотеинская» в Кемеровской области, где в воскресение из-за задымления были эвакуированы более 50 человек, проливают водой, сообщили ТАСС в понедельник в департаменте угольной промышленности областной администрации.
"Участок, где произошло задымление, проливают водой. На месте работает комиссия по расследованию данного инцидента", — сказали в департаменте.
Как сообщили ТАСС в прокуратуре области, по факту происшествия Кемеровская межрайонная прокуратура по надзору за исполнением законов в угледобывающей отрасли организовала проверку соблюдения требований законодательства о промышленной безопасности и охране труда.
13 мая на шахте «Грамотеинская» произошло задымление в демонтажной камере. В горных выработках находились 59 человек, 54 шахтера самостоятельно вышли на поверхность. Под землей остались пятеро рабочих, обеспечивающих водоотведение, и горноспасатели. Пострадавших нет.
По данным Сибирского управления Ростехнадзора, на «Грамотеинской» ранее уже происходили аварии. Так, 14 апреля 2012 года был зафиксирован и потушен эндогенный (подземный) пожар, а 25 ноября того же года произошла вспышка метана в лаве, семеро рабочих получили ожоги, но вышли на поверхность самостоятельно.
Шахта «Грамотеинская» до октября 2013 года входила в состав "Евраза", затем была продана британской Lehram. Нынешний собственник шахты — кипрская компания Cyrith Holdings Limited.