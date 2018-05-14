В Кемеровской области проливают участок шахты, где произошло задымление

КЕМЕРОВО , 14 мая. / ТАСС /. Аварийный участок на шахте «Грамотеинская» в Кемеровской области , где в воскресение из-за задымления были эвакуированы более 50 человек, проливают водой, сообщили ТАСС в понедельник в департаменте угольной промышленности областной администрации.

"Участок, где произошло задымление, проливают водой. На месте работает комиссия по расследованию данного инцидента", — сказали в департаменте.

Как сообщили ТАСС в прокуратуре области, по факту происшествия Кемеровская межрайонная прокуратура по надзору за исполнением законов в угледобывающей отрасли организовала проверку соблюдения требований законодательства о промышленной безопасности и охране труда.

13 мая на шахте «Грамотеинская» произошло задымление в демонтажной камере. В горных выработках находились 59 человек, 54 шахтера самостоятельно вышли на поверхность. Под землей остались пятеро рабочих, обеспечивающих водоотведение, и горноспасатели. Пострадавших нет.

По данным Сибирского управления Ростехнадзора, на «Грамотеинской» ранее уже происходили аварии. Так, 14 апреля 2012 года был зафиксирован и потушен эндогенный (подземный) пожар, а 25 ноября того же года произошла вспышка метана в лаве, семеро рабочих получили ожоги, но вышли на поверхность самостоятельно.