На шахте в Кемеровской области произошло задымление 

На шахте «Грамотеинская» в городе Белове произошло задымление, сообщает kp.ru со ссылкой на администрацию Кемеровской области.
В момент инцидента под землёй находились 59 человек. Из них 54 самостоятельно вышли на поверхность.
На место прибыли два отделения ВГСО, бригада медиков и оперативные подразделения МЧС. В шахте остались пять рабочих, обеспечивающих водоотведение. Угрозы жизни нет, участок проветривается.
В шахте работают пятеро горноспасателей.
Ранее URA.RU сообщало, что в Свердловской области завели уголовное дело после гибели горняка на шахте.