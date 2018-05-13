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На шахте в Кемеровской области произошло задымление
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На шахте в Кемеровской области произошло задымление 

RT на русском 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
На шахте «Грамотеинская» в городе Белове произошло задымление, сообщает kp.ru со ссылкой на администрацию Кемеровской области.
В момент инцидента под землёй находились 59 человек. Из них 54 самостоятельно вышли на поверхность.
На место прибыли два отделения ВГСО, бригада медиков и оперативные подразделения МЧС. В шахте остались пять рабочих, обеспечивающих водоотведение. Угрозы жизни нет, участок проветривается.
В шахте работают пятеро горноспасателей.
Ранее URA.RU сообщало, что в Свердловской области завели уголовное дело после гибели горняка на шахте.
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