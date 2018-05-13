На шахте в Кемеровской области произошло задымление

На шахте «Грамотеинская» в городе Белове произошло задымление, сообщает kp.ru со ссылкой на администрацию Кемеровской области

В момент инцидента под землёй находились 59 человек. Из них 54 самостоятельно вышли на поверхность.

На место прибыли два отделения ВГСО, бригада медиков и оперативные подразделения МЧС . В шахте остались пять рабочих, обеспечивающих водоотведение. Угрозы жизни нет, участок проветривается.

В шахте работают пятеро горноспасателей.