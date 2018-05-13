Шахта в Кузбассе приостановила работу из-за ЧП 

Шахта «Грамотеинская» приостановила работу, сообщили «Интерфаксу» в департаменте угольной промышленности администрации Кемеровской области в воскресенье.
«Работа в шахте приостановлена до локализации источника дыма», — сказал представитель департамента.
Днем в воскресенье на шахте произошло задымление, 54 горняка поднялись на поверхность, в шахте продолжают работу пять горноспасателей.
В минувший четверг произошло возгорание на шахте «Распадская» в Кемеровской области, в забое на тот момент находилось 195 человек. Всех шахтеров подняли на поверхность. Причиной ЧП стало возгорание технического оборудования.