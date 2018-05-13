Шахта в Кузбассе приостановила работу из-за ЧП

«Работа в шахте приостановлена до локализации источника дыма», — сказал представитель департамента.

Днем в воскресенье на шахте произошло задымление, 54 горняка поднялись на поверхность, в шахте продолжают работу пять горноспасателей.