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Шахта в Кузбассе приостановила работу из-за ЧП
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Шахта в Кузбассе приостановила работу из-за ЧП 

BFM.RU 1 час назад
Шахта «Грамотеинская» приостановила работу, сообщили «Интерфаксу» в департаменте угольной промышленности администрации Кемеровской области в воскресенье.
«Работа в шахте приостановлена до локализации источника дыма», — сказал представитель департамента.
Днем в воскресенье на шахте произошло задымление, 54 горняка поднялись на поверхность, в шахте продолжают работу пять горноспасателей.
В минувший четверг произошло возгорание на шахте «Распадская» в Кемеровской области, в забое на тот момент находилось 195 человек. Всех шахтеров подняли на поверхность. Причиной ЧП стало возгорание технического оборудования.
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