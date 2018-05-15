Загуляли: на горе Роман-Кош потерялись два крымчанина

Сообщение о происшествии на горе Роман-Кош поступило в службу спасения накануне в 20:53. На место немедленно прибыли службы экстренного реагирования.

"Спасатели приступили к проведению поисково-спасательных работ, в результате которых 52-летний и 40-летний пострадавшие — жители Алушты — найдены на южном склоне перевала Гурзуфское седло (Артековские поляны) и сопровождены к служебному автомобилю. Их доставили в Алушту", — рассказали в МЧС

В медицинской помощи заблудившиеся туристы не нуждались.