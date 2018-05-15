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Загуляли: на горе Роман-Кош потерялись два крымчанина
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Загуляли: на горе Роман-Кош потерялись два крымчанина 

РИА Новости Крым 1 час назад
Фото: РИА Новости
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая — РИА Новости Крым. Поздно вечером в горах на ЮБК заблудились два человека — жители Алушты. Об этом сообщили в пресс-службе крымского главка МЧС России.
Сообщение о происшествии на горе Роман-Кош поступило в службу спасения накануне в 20:53. На место немедленно прибыли службы экстренного реагирования.
"Спасатели приступили к проведению поисково-спасательных работ, в результате которых 52-летний и 40-летний пострадавшие — жители Алушты — найдены на южном склоне перевала Гурзуфское седло (Артековские поляны) и сопровождены к служебному автомобилю. Их доставили в Алушту", — рассказали в МЧС.
В медицинской помощи заблудившиеся туристы не нуждались.
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