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Пожар в Орле оставил без интернета часть города
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Пожар в Орле оставил без интернета часть города 

РИА 57 1 час назад
Фото: РИА 57
У одного из самых популярных операторов NETBYNET произошла масштабная авария: без интернета оказались часть пользователей в Заводском и Железнодорожном районах Орла. Повреждена оптоволоконная линия связи из-за пожара в пятиэтажном доме №3 на улице Герцена.
«На место аварии выделены все необходимые ресурсы для устранения сбоя. Ориентировочный срок восстановления услуг — 13 мая в 19:00. Проведение работ осложняется тем, что кабель потребуется протянуть над оживленной проезжей частью. Приносим извинения за доставленные неудобства», — указано в сообщении компании.
Напомним, пожар случился вечером 12 мая. Очаг возгорания был обнаружен в одной из квартир на четвертом этаже. По словам жителей дома, причиной несчастья стал поджог. Один из соседей, отличающийся асоциальным образом жизни, повздорил с матерью. Только по ему ведомой логике он поджог квартиру. Огонь добрался до крыши и уничтожил ее. К счастью, в пожаре никто не погиб. Эвакуированы 70 человек.
Сообщение Пожар в Орле оставил без интернета часть города появились сначала на РИА 57.
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