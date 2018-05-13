Пожар в Орле оставил без интернета часть города

У одного из самых популярных операторов NETBYNET произошла масштабная авария: без интернета оказались часть пользователей в Заводском и Железнодорожном районах Орла . Повреждена оптоволоконная линия связи из-за пожара в пятиэтажном доме №3 на улице Герцена.

«На место аварии выделены все необходимые ресурсы для устранения сбоя. Ориентировочный срок восстановления услуг — 13 мая в 19:00. Проведение работ осложняется тем, что кабель потребуется протянуть над оживленной проезжей частью. Приносим извинения за доставленные неудобства», — указано в сообщении компании.

Напомним, пожар случился вечером 12 мая. Очаг возгорания был обнаружен в одной из квартир на четвертом этаже. По словам жителей дома, причиной несчастья стал поджог. Один из соседей, отличающийся асоциальным образом жизни, повздорил с матерью. Только по ему ведомой логике он поджог квартиру. Огонь добрался до крыши и уничтожил ее. К счастью, в пожаре никто не погиб. Эвакуированы 70 человек.