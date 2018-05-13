В Оренбургской области с начала года произошло 32 лесных пожара

«Это в восемь раз больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, — сообщил Михаил Смирнов , заместитель министра лесного и охотничьего хозяйства. — Основные причины — малоснежная зима, отсутствие осадков, переход степных пожаров на лесной массив и человеческий фактор. Пал сухой травы, или контролируемый отжиг, при высокой пожарной опасности запрещен. Но нередко сельчане прибегают к этому опасному способу». В Курманаевском районе загорелся сухостой, огонь при сильном порывистом ветре перекинулся на лесные насаждения. Пожаром повреждено 40 га леса. На территории региона с 28 апреля введен особый противопожарный режим. Если Вы стали свидетелем лесного пожара, разведения костра без соблюдения правил пожарной безопасности или других подобных нарушений, можете позвонить по телефону 8-3532-68-10-17 в управление государственного лесного контроля и пожарного надзора в лесах, либо в полицию — 02, сообщает министерство лесного и охотничьего хозяйства Оренбургской области