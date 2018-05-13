Ещё
В Оренбургской области с начала года произошло 32 лесных пожара
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Оренбургской области с начала года произошло 32 лесных пожара 

АиФ-Оренбург 32 минуты назад
Фото: АиФ-Оренбург
«Это в восемь раз больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, — сообщил Михаил Смирнов, заместитель министра лесного и охотничьего хозяйства. — Основные причины — малоснежная зима, отсутствие осадков, переход степных пожаров на лесной массив и человеческий фактор. Пал сухой травы, или контролируемый отжиг, при высокой пожарной опасности запрещен. Но нередко сельчане прибегают к этому опасному способу».
В Курманаевском районе загорелся сухостой, огонь при сильном порывистом ветре перекинулся на лесные насаждения. Пожаром повреждено 40 га леса.
На территории региона с 28 апреля введен особый противопожарный режим. Если Вы стали свидетелем лесного пожара, разведения костра без соблюдения правил пожарной безопасности или других подобных нарушений, можете позвонить по телефону 8-3532-68-10-17 в управление государственного лесного контроля и пожарного надзора в лесах, либо в полицию — 02, сообщает министерство лесного и охотничьего хозяйства Оренбургской области.
АиФ-Оренбург: последние новости
Нарушителей – около 80%. В Оренбурге проверили 172 объекта торговли В Оренбурге ночью горела шиномонтажная мастерская В Оренбурге загорелись мебельные склады на площади 1 Мая
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Москве загорелся торговый центр50
МИД РФ сообщил о провале Киева107
Малахова сняли спящим в отеле с Цымбалюк-Романовской129
В Донбассе идут интенсивные боевые действия117
У РФ может появиться новый союзник в ЕС47
Видео
01:35
Малахова сняли спящим в отеле с Цымбалюк-Романовской
Шоу-бизнес
00:58
Украинских студентов отправили на практику в Крым
Украина В мире
02:14
«Идите, стреляйте!»: названо имя устроившего резню уроженца Чечни
Происшествия
03:56
Макарский срочно увез в больницу полумертвую жену
Шоу-бизнес
01:15
Найдено неожиданное объяснение провала Самойловой
Шоу-бизнес
01:14
Британия угодила в скандал на «Евровидении»
Шоу-бизнес
00:18
В Москве загорелся торговый центр
Происшествия Пожары
00:26
«У Москвы есть ответ США»
США Армия
00:38
В Дубае загорелся небоскреб
Пожары Происшествия
00:36
«Искали повод для наступления»: ВСУ понесли потери в Горловке
Армия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение