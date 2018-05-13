Пожарные ликвидировали возгорание в жилом доме в Зеленограде

Спасатели ликвидировали тление электрокабеля в одном из жилых домов 23-го микрорайона Зеленограда, сообщил РИАМО в воскресенье сотрудник ЦУКС главка МЧС России по столице.

«Около 11:50 поступило сообщение о возгорании в корпусе 2307а в Зеленограде. Происходило тление электрокабеля в коробе на лестничной клетке. По прибытии источник возгорания ликвидирован, эвакуация не проводилась, никто не пострадал», — сказал собеседник агентства.

Ранее некоторые СМИ сообщили, что 17-этажный дом горит в Зеленограде, жильцы спешно эвакуируются.