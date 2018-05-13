Шахту «Грамотеинская» в Кузбассе заволокло дымом

Шахта «Грамотеинская», расположенная в Кемеровской области , приостановила свою работу из‐за сильного задымления. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на региональный департамент угольной промышленности.

Сигнал о задымлении поступил в оперативные службы в 15:36 по местному времени (11:36 по Москве ). На поверхность поднялись 54 горняка, в шахте продолжают работу пять человек, обеспечивающих водоотведение. «Угрозы их жизни нет, участок проветривается. Также в шахте работают пять горноспасателей», — сообщили в пресс-службе департамента.

Представитель ведомства отметил, что работа будет полностью восстановлена после локализации источника дыма. По данным департамента, на шахту прибыли два отделения военизированного горноспасательного отряда (ВГСО), бригада медиков, оперативные подразделения МЧС

Шахта «Грамотеинская», согласно данным системы «СПАРК-Интерфакс», полностью принадлежит кипрской Cyrith Holdings Ltd. В число ее директоров входит Ильдар Узбеков. Это зять кемеровского предпринимателя Александра Щукина , занимающийся управлением семейным капиталом.

Ранее сообщалось, что работник шахты «Евсютинская» в Нижнем Тагиле погиб при закладке взрывпакета. После трагедии была назначена доследственная проверка.