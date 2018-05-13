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В Москве горит многоэтажный дом
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В Москве горит многоэтажный дом 

Свободная пресса 1 час назад
Жилой 17-этажный дом горит в Зеленоградском административном округе Москвы.
Как передаёт агентство «Интерфакс» со ссылкой на своего корреспондента, огонь вспыхнул на одном из средних этажей одноподъездного дома, расположенного в Зеленограде в микрорайоне Зелёный бор.
Возгорание произошло около 12:00 мск. Однако до сих пор ликвидировать пожар не удаётся. Очевидцы рассказывают, башня весь лестничный окутана чёрным дымом.
На месте ЧП находятся пожарные расчёты и бригады «Скорой помощи».
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