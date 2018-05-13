Пожар возле ТЦ «МегаСити» произошел в Самаре

В воскресенье, 13 мая, позади торгового центра «МегаСити» в Самаре загорелись частный дом и дворовая постройка. Об этом сообщил сайт «Комсомольская правда».

Столб черного дыма взвился над зданием, поэтому местные жители по ошибке решили, что горит торговый центр.

На место происшествия прибыли несколько пожарных расчетов. По сообщению ГУ МЧС по Самарской области , никто не пострадал, все жители дома успели выйти на улицу.

Огонь распространился на площади в 100 квадратных метров, специалисты присвоили ему уровень опасности «1-бис». На месте продолжают работать шесть пожарных расчетов.