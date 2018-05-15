Бабушка сломала ногу, попав в ДТП в мегаполисе

В столице Сибири пенсионерка пострадала во время автоаварии в Заельцовском районе. Об этом сообщает Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54».

Сегодня утром, 15 мая, в Заельцовском районе мегаполиса женщина 1940 года рождения при попытке перейти дорогу вне зоны пешеходного перехода. Инцидент произошел на улице Дуси Ковальчук перед пересечением с улицей Плановой.

Женщина попала под колеса автомобиля Toyota Chaser. Очевидцы с места ДТП сообщили, что пенсионерка спешила попасть в поликлинику. Ее увезли в больницу с переломом ноги.