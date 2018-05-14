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На 78% чаще: в Поморье горит сухая трава
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На 78% чаще: в Поморье горит сухая трава 

АиФ Архангельск 35 минут назад
Фото: АиФ Архангельск
В Архангельской области зарегистрировано более 100 случаев пала сухой травы.
«Поджоги сухой травы и мусора уже привели к пожарам в населённых пунктах, — говорит первый заместитель начальника ГУ МЧС России по Архангельской области Андрей Малофеев. — Так, 11 мая в деревне Мальшинская Няндомского района местный житель поджёг собранную после уборки придомовой территории сухую траву. Огонь мгновенно перекинулся на находившиеся рядом постройки, уничтожив гараж, сарай, соседскую баню и нежилой дом. Большой беды удалось избежать лишь благодаря подоспевшим на помощь односельчанам и пожарным».
10 мая произошёл пожар в лесу недалеко от посёлка Мирный Коношского лесничества — площадь пожара составила 0,01 Га.
Кстати, в прошедшие выходные в области произошло немало и других возгораний.
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