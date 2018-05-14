На 78% чаще: в Поморье горит сухая трава

Архангельской области зарегистрировано более 100 случаев пала сухой травы.

«Поджоги сухой травы и мусора уже привели к пожарам в населённых пунктах, — говорит первый заместитель начальника ГУ МЧС России по Архангельской области Андрей Малофеев. — Так, 11 мая в деревне Мальшинская Няндомского района местный житель поджёг собранную после уборки придомовой территории сухую траву. Огонь мгновенно перекинулся на находившиеся рядом постройки, уничтожив гараж, сарай, соседскую баню и нежилой дом. Большой беды удалось избежать лишь благодаря подоспевшим на помощь односельчанам и пожарным».

10 мая произошёл пожар в лесу недалеко от посёлка Мирный Коношского лесничества — площадь пожара составила 0,01 Га.

Кстати, в прошедшие выходные в области произошло немало и других возгораний.