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В Самаре на улице Больничный овраг горели надворные постройки
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В Самаре на улице Больничный овраг горели надворные постройки 

63.ru 1 час назад
Фото: 63.ru
В воскресенье, 13 мая, в 12:54 на пульт единого дежурного ГУ МЧС России по Самарской области поступил вызов. В областной столице, в районе ТЦ «Мега Сити» на улице Больничный овраг загорелись надворные постройки.
Самарец прислал фото, сделанное из окна многоэтажки
— Пожар произошел на территории частного дома, на площади 100 квадратных метров, — рассказали в ГУ МЧС России по Самарской области.
Пожарные подразделения выехали к месту ЧП, ему присвоен уровень сложности 1-БИС. В частный сектор направили 6 специальных машин. В МЧС сообщили, что погибших и пострадавших в огне нет. Угроза распространения пожара на соседние здания отсутствует.
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