В Самаре на улице Больничный овраг горели надворные постройки

В воскресенье, 13 мая, в 12:54 на пульт единого дежурного ГУ МЧС России по Самарской области поступил вызов. В областной столице, в районе ТЦ «Мега Сити» на улице Больничный овраг загорелись надворные постройки.

Самарец прислал фото, сделанное из окна многоэтажки

— Пожар произошел на территории частного дома, на площади 100 квадратных метров, — рассказали в ГУ МЧС России по Самарской области.

Пожарные подразделения выехали к месту ЧП, ему присвоен уровень сложности 1-БИС. В частный сектор направили 6 специальных машин. В МЧС сообщили, что погибших и пострадавших в огне нет. Угроза распространения пожара на соседние здания отсутствует.