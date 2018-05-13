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СМИ: в Дубае загорелось жилое высотное здание
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СМИ: в Дубае загорелось жилое высотное здание 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
На территории Дубая произошел пожар в жилом высотном здании, которое находится в районе Dubai Marina. Об этом сообщает The National.
Отмечается, что речь идет о здании Zen Tower. Когда примерно в 10.45 (9.45 мск) там начался пожар, десятки людей были эвакуированы из высотки. Ветер способствовал распространению огня по 15-этажному зданию.
По официальным данным, пожарные прибыли на место через шесть минут, а через 45 минут пожар был потушен. В результате возгорания никто не пострадал, о его причинах в настоящее время ничего не сообщается.
Ранее сообщалось, что в Белой Церкви Киевской области загорелись склады с резинотехническими изделиями.
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