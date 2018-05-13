Пожар в небоскребе в Дубае потушен

СМИ: пожар в жилом высотном здании в Дубае потушен

Крупный пожар, произошедший в воскресенье утром в жилом высотном здании Zen Tower в районе Dubai Marina в Дубае , потушен. Об этом сообщила издающаяся в ОАЭ электронная версия газеты Gulf News.

Согласно ее сведениям, пожар возник около 10:44 по местному времени (9:44 мск). О пострадавших в результате инцидента не сообщается. Причина возгорания остается неизвестной.