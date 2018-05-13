Пожар в небоскребе в Дубае потушен

Крупный пожар, произошедший в воскресенье утром в жилом высотном здании Zen Tower в районе Dubai Marina в Дубае, потушен. Об этом сообщила издающаяся в ОАЭ электронная версия газеты Gulf News.
Согласно ее сведениям, пожар возник около 10:44 по местному времени (9:44 мск). О пострадавших в результате инцидента не сообщается. Причина возгорания остается неизвестной.
"Пожарные из пяти частей были направлены к зданию и взяли под контроль огонь в течение 45 минут. Возгорание произошло за пределами здания, жители были успешно эвакуированы, о пострадавших не сообщается", — приводит издание слова генерала Рашеда Тани аль-Матруши, директора Управления гражданской обороны Дубая. По данным газеты The National, десятки людей, находившиеся в 15-этажном здании, были эвакуированы.