Ещё
Пожар в небоскребе в Дубае потушен
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

СМИ: пожар в жилом высотном здании в Дубае потушен 

ТАСС 4 часа назад
Фото: depositphotos.com
Крупный пожар, произошедший в воскресенье утром в жилом высотном здании Zen Tower в районе Dubai Marina в Дубае, потушен. Об этом сообщила издающаяся в ОАЭ электронная версия газеты Gulf News.
Согласно ее сведениям, пожар возник около 10:44 по местному времени (9:44 мск). О пострадавших в результате инцидента не сообщается. Причина возгорания остается неизвестной.
"Пожарные из пяти частей были направлены к зданию и взяли под контроль огонь в течение 45 минут. Возгорание произошло за пределами здания, жители были успешно эвакуированы, о пострадавших не сообщается", — приводит издание слова генерала Рашеда Тани аль-Матруши, директора Управления гражданской обороны Дубая. По данным газеты The National, десятки людей, находившиеся в 15-этажном здании, были эвакуированы.
ТАСС: последние новости
Разрез "Харанорский" в Забайкалье возобновил добычу и отгрузку продукции после пожара Владелец "Зимней вишни" после пожара перевел в бюджет Кузбасса 192 млн руб семьям погибших На шахте "Распадская" в Кемеровской области возник пожар
Комментарии  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Теракт в Париже: Россия ждет ответа от Франции285
Макарский срочно увез в больницу полумертвую жену29
В Донбассе идут интенсивные боевые действия893
Малахов показал фото с Цымбалюк-Романовской в отеле166
Николаева возмутила подстава на «Евровидении»96
Видео
02:48
«Грандиозная стройка»: как «Таврида» изменит жизнь
Общество Недвижимость
01:35
Малахов показал фото с Цымбалюк-Романовской в отеле
Шоу-бизнес
00:46
«Евровидение» поедет в Иерусалим
Шоу-бизнес Другое
01:19
На Украине заявили о ненужности Крыма
Украина В мире
06:22
Киркоров обратился к негодующим россиянам
Шоу-бизнес
00:23
Смартфон OnePlus 6 показали на видеорендере
Гаджеты Наука и техника
02:14
Теракт в Париже: Россия ждет ответа от Франции
Происшествия Статьи
00:58
Украинских студентов отправили на практику в Крым
Украина В мире
02:14
«Идите, стреляйте!»: названо имя устроившего резню уроженца Чечни
Происшествия
00:54
Николаева возмутила подстава на «Евровидении»
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение