Ещё
В Крыму сгорели два нежилых помещения в частных подворьях
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Крыму сгорели два нежилых помещения в частных подворьях 

РИА Новости Крым 28 минут назад
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мая — РИА Новости Крым. В субботу в Крыму горели нежилые помещения в Феодосии и Симферопольском районе. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Крыма.
Информация о первом возгорании поступила спасателям в 15.49. В пгт Приморском (городской округ Феодосия) горела хозяйственная постройка.
"Существует угроза распространения огня на ближайшие дома. К счастью, на момент прибытия пожарных людей в доме не было. Для усиления группировки сил и средств были привлечены дополнительные силы специалистов ПСЧ 20 ГУ МЧС России по Республике Крым города Феодосии", — рассказали в пресс-службе.
В течение 20 минут пожар был локализован и ликвидирован, его площадь составила 20 кв м. Пострадавших нет, причины возгорания выясняют эксперты.
В тот же день на территории частного двора в селе Софиевка Симферопольского района произошло возгорание цокольного этажа нежилого дома. Прибыв на место, пожарные убедились, что угрозы распространения огня на соседние постройки нет. Огонь локализовали и ликвидировали за 10 минут. Площадь пожара составила 50 кв м. В результате происшествия никто не пострадал, его причины в настоящее время выясняют эксперты
Министр чрезвычайных ситуаций РК Сергей Шахов напомнил, что с начала года специалисты ГКУ РК «Пожарная охрана Республики Крым» осуществили 233 выезда, в том числе 97, связанных с ликвидацией пожаров.
"Пожары в частном секторе, на придворовых территориях чаще всего возникают из-за халатного отношения хозяев. Несвоевременная очистка придомовой территории от сухой растительности, мусора, их целенаправленной сжигание, к сожалению, часто приводят к полному уничтожению построек и домов", — подчеркнул он и добавил, что сотрудники МЧС Республики регулярно проводят еженедельные подворовые обходы, напоминают жильцам о мерах противопожарной защиты, проводят разъяснительную работу, а также дают рекомендации, направленные на предупреждение пожаров.
Как сообщал сайт РИА Новости Крым, с 29 апреля в Крыму введен особый противопожарный режим. В связи с этим все органы управления и сил территориальной подсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в РК (РСЧС) находятся в повышенной готовности.
РИА Новости Крым: последние новости
Четвертый день борьбы: в симферопольской Каменке до сих пор тушат свалку За минувшие сутки в Крыму горели павильон и многоэтажка Восемь часов спасения: в крымских горах одессит упал с 15-метровой высоты
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Малахова сняли спящим в отеле с Цымбалюк-Романовской89
«Ты же корова!»: Нетаньяху поздравил Нетту450
«Оружие Путина» назвали «убийцей» американских авианосцев189
«Искали повод для наступления»: ВСУ понесли потери в Горловке364
Британия угодила в скандал на «Евровидении»73
Видео
01:35
Малахова сняли спящим в отеле с Цымбалюк-Романовской
Шоу-бизнес
00:58
Украинские студенты поехали в Крым в обход СБУ
Украина В мире
01:14
Британия угодила в скандал на «Евровидении»
Шоу-бизнес
00:26
«У Москвы есть ответ США»
США Армия
00:38
В Дубае загорелся небоскреб
Пожары Происшествия
00:36
«Искали повод для наступления»: ВСУ понесли потери в Горловке
Армия В мире
01:25
Протесты в Тбилиси закончились танцами
В мире Происшествия
03:16
«Не обязательно быть 90-60-90». В Сети порадовались победе Нетты
Шоу-бизнес
Объявлен победитель «Евровидения»
Шоу-бизнес
02:14
Выходец из Чечни устроил резню в Париже
Происшествия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение