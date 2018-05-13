В Крыму сгорели два нежилых помещения в частных подворьях

Информация о первом возгорании поступила спасателям в 15.49. В пгт Приморском (городской округ Феодосия) горела хозяйственная постройка.

"Существует угроза распространения огня на ближайшие дома. К счастью, на момент прибытия пожарных людей в доме не было. Для усиления группировки сил и средств были привлечены дополнительные силы специалистов ПСЧ 20 ГУ МЧС России по Республике Крым города Феодосии", — рассказали в пресс-службе.

В течение 20 минут пожар был локализован и ликвидирован, его площадь составила 20 кв м. Пострадавших нет, причины возгорания выясняют эксперты.

В тот же день на территории частного двора в селе Софиевка Симферопольского района произошло возгорание цокольного этажа нежилого дома. Прибыв на место, пожарные убедились, что угрозы распространения огня на соседние постройки нет. Огонь локализовали и ликвидировали за 10 минут. Площадь пожара составила 50 кв м. В результате происшествия никто не пострадал, его причины в настоящее время выясняют эксперты

Министр чрезвычайных ситуаций РК Сергей Шахов напомнил, что с начала года специалисты ГКУ РК «Пожарная охрана Республики Крым» осуществили 233 выезда, в том числе 97, связанных с ликвидацией пожаров.

"Пожары в частном секторе, на придворовых территориях чаще всего возникают из-за халатного отношения хозяев. Несвоевременная очистка придомовой территории от сухой растительности, мусора, их целенаправленной сжигание, к сожалению, часто приводят к полному уничтожению построек и домов", — подчеркнул он и добавил, что сотрудники МЧС Республики регулярно проводят еженедельные подворовые обходы, напоминают жильцам о мерах противопожарной защиты, проводят разъяснительную работу, а также дают рекомендации, направленные на предупреждение пожаров.

Как сообщал сайт РИА Новости Крым, с 29 апреля в Крыму введен особый противопожарный режим. В связи с этим все органы управления и сил территориальной подсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в РК (РСЧС) находятся в повышенной готовности.