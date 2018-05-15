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В Самаре на ул. Губанова 20 человек тушили частный дом с конюшней
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В Самаре на ул. Губанова 20 человек тушили частный дом с конюшней 

Волга Ньюс 49 минут назад
Фото: progorodsamara.ru
На месте происшествия горел частный дом и надворные постройки на площади 100 кв. м.
Пожару был присвоен повышенный ранг сложности «1-БИС». В его тушении участвовали 20 человек, которые использовали шесть спецмашин и смогли полностью ликвидировать пожар в 19:26.
Тем временем в соцсетях очевидцы сообщают, что пожар был в частном доме с конюшней. Рядом с местом происшествия оказалось припарковано восемь машин. К счастью все их удалось оперативно убрать. Некоторые автомобили оттаскивали на тросах. Были в конюшне лошади или нет, не сообщается. По предварительным данным очевидцев, лошадей в конюшне не было.
Как сообщают в ГУ МЧС России по Самарской области, данных пострадавших нет. Сейчас причины возгорания и ущерб от пожара устанавливаются.
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