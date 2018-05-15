В Самаре на ул. Губанова 20 человек тушили частный дом с конюшней

На месте происшествия горел частный дом и надворные постройки на площади 100 кв. м.

Пожару был присвоен повышенный ранг сложности «1-БИС». В его тушении участвовали 20 человек, которые использовали шесть спецмашин и смогли полностью ликвидировать пожар в 19:26.

Тем временем в соцсетях очевидцы сообщают, что пожар был в частном доме с конюшней. Рядом с местом происшествия оказалось припарковано восемь машин. К счастью все их удалось оперативно убрать. Некоторые автомобили оттаскивали на тросах. Были в конюшне лошади или нет, не сообщается. По предварительным данным очевидцев, лошадей в конюшне не было.

Как сообщают в ГУ МЧС России по Самарской области, данных пострадавших нет. Сейчас причины возгорания и ущерб от пожара устанавливаются.