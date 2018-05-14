В Подмосковье обнаружили четыре боеприпаса времен ВОВ

Четыре боеприпаса времен Великой Отечественной войны обнаружили в Подмосковье на территории городского округа Чехов , Дмитровского и Одинцовского районов, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

«Обнаружение боеприпаса времен ВОВ, городской округ Чехов, деревня Беляево. В 10:20 13 мая поступило сообщение об обнаружении гранаты Ф-1 времен ВОВ по вышеуказанному адресу. Угрозы жизни и жизнедеятельности населения нет. Расстояние до жилых строений 250 метров», — говорится в сообщении.

Также боеприпасы времен Великой Отечественной войны были обнаружены в деревне Полушкино и Якшино Одинцовского района и в Дмитрове на Высоковольтной улице.

Изъятие и уничтожение боеприпасов запланировано на 14 мая.