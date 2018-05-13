Три боеприпаса времен ВОВ обнаружили в Подмосковье

Три боеприпаса времен Великой Отечественной войны обнаружили в Подмосковье на территории Наро-Фоминского городского округа, Дмитровского и Одинцовского муниципальных районов, сообщается в воскресенье на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

«Обнаружение боеприпаса времен ВОВ в городском округе Наро-Фоминский, деревня Маурино, у дома №21. 11 мая поступило сообщение об обнаружении минометной мины (45 миллиметров) времен ВОВ по вышеуказанному адресу. Угрозы жизни и жизнедеятельности населения нет. Расстояние до жилых строений — 250 метров», — говорится в сообщении.

Кроме того, 12 мая поступили сообщения об обнаружении еще двух 45-миллиметровых минометных мин времен ВОВ. Одна из них была найдена в лесном массиве в деревне Клусово Синьковского сельского поселения Дмитровского района. Расстояние до жилых строений составляло 550 метров. Другая мина была обнаружена в поле на территории села Крымское городского поселения Кубинка Одинцовского района на расстоянии 500 метров от жилых строений. В обоих случаях угрозы жизни и жизнедеятельности населения нет.