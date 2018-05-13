Сотрудники орловского МЧС очистили от мусора берег Оки

Она проводится для уменьшения количества захламленных акваторий. Сотрудники МЧС производят сбор и утилизацию мусора и отходов, скопившихся на берегах водоемов за зиму. Очистка береговой линии — элемент комплекса мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах.

Силами сотрудников ПСЧ-2 и ПСЧ-3 была проведена очистка от мусора береговой линии реки Оки. В ходе акции был убран бытовой мусор, территория очищена от сухостоя и прошлогодней листвы. Весь собранный мусор был вывезен на полигон твердых бытовых отходов.