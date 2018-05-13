Вклад в защиту окружающей среды вносят пожарные Орловской области. Своими силами, в свободное от службы время, огнеборцы 2-й и 3-й пожарно-спасательных частей города Орла приняли участие в акции МЧС России «Чистый берег».
Она проводится для уменьшения количества захламленных акваторий. Сотрудники МЧС производят сбор и утилизацию мусора и отходов, скопившихся на берегах водоемов за зиму. Очистка береговой линии — элемент комплекса мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах.
Силами сотрудников ПСЧ-2 и ПСЧ-3 была проведена очистка от мусора береговой линии реки Оки. В ходе акции был убран бытовой мусор, территория очищена от сухостоя и прошлогодней листвы. Весь собранный мусор был вывезен на полигон твердых бытовых отходов.
Сообщение Сотрудники орловского МЧС очистили от мусора берег Оки появились сначала на РИА 57.