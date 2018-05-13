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Под Самарой ликвидирован крупный пожар на НПЗ «Самаратранснефть-Терминал»
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Под Самарой ликвидирован крупный пожар на НПЗ «Самаратранснефть-Терминал» 

Волга Ньюс 49 минут назад
В воскресенье, 13 мая, в 06:08 в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре на НПЗ ООО «Самаратранснефть-Терминал» в селе Николаевка Волжского района, сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.
На месте происшествия горело складское помещение на площади 150 кв. м. и автомобиль.
В тушении участвовали 29 человек, которые с использованием 11 спецмашин полностью ликвидировали пожар в 07:52.
Данных о пострадавших нет. Обстоятельства возникновения пожара и ущерб от него устанавливаются.
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