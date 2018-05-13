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В Челно-Вершинах выясняют обстоятельства гибели трехлетнего ребенка
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В Челно-Вершинах выясняют обстоятельства гибели трехлетнего ребенка 

Волга Ньюс 1 час назад
В субботу, 12 мая, в выгребной яме, расположенной во дворе дома в селе Челно-Вершины, обнаружено тело 3-летнего мальчика без признаков жизни, сообщили в СУ СК РФ по Самарской области.
По факту случившегося Шенталинским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Самарской области начата доследственная проверка, назначено судебно-медицинское исследование.
"По предварительным данным, ребенок утонул в результате несчастного случая, — поясняют в следственном ведомстве. — В настоящее время выясняются все обстоятельства происшествия и причины, ему предшествующие".
По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
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