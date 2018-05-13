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Ожоги получил череповчанин, куривший в бане
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Ожоги получил череповчанин, куривший в бане 

Вологда.рф 1 час назад
Фото: Вологда.рф
Пожар произошел накануне днем в городе металлургов. Два пожарных расчета и 8 человек личного состава прибыли в 14 часов по адресу 3-й причал, 7-я линия. Горела баня на одном из дачных участков.
В результате возгорания пострадала внутренняя и наружная отделка деревянного строения, которое принадлежит 46-летней женщине. Площадь пожара составила 6 квадратных метров.
С термическими ожогами рук в больницу отправили 60-летнего мужчину. Как сообщили в региональном управлении МЧС России, пожар возник в результате неосторожного обращения с огнем во время курения со стороны пострадавшего.
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