Ожоги получил череповчанин, куривший в бане

Пожар произошел накануне днем в городе металлургов. Два пожарных расчета и 8 человек личного состава прибыли в 14 часов по адресу 3-й причал, 7-я линия. Горела баня на одном из дачных участков.

В результате возгорания пострадала внутренняя и наружная отделка деревянного строения, которое принадлежит 46-летней женщине. Площадь пожара составила 6 квадратных метров.

С термическими ожогами рук в больницу отправили 60-летнего мужчину. Как сообщили в региональном управлении МЧС России, пожар возник в результате неосторожного обращения с огнем во время курения со стороны пострадавшего.