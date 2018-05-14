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Ночные пожары в области
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Ночные пожары в области 

ТВ-МИГ 1 час назад
Фото: ТВ-МИГ
Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Владимирской области
Очередная баня сгорела во Владимирской области. На сей раз в ночь на понедельник пожар случился в деревне Бабино (Гусь-Хрустальный район). В половине первого ночи загорелась деревянная баня. Спасатели были на месте происшествия спустя восемь минут после сообщения о пожаре. На пожаре обошлось без пострадавших, но баню спасти не удалось — она сгорела полностью.
Ещё один ночной пожар случился в городе Владимире в микрорайоне Юрьевец. Там в СНТ «Нива» загорелся дачный дом, об этом сообщили очевидцы происшествия. Пожар произошёл в три ночи. Пожарные быстро отреагировали на вызов и уже через пятнадцать минут после сообщения ликвидировали открытое горение. Ещё 40 минут понадобилось на полную ликвидацию пожара. Спасти деревянный дом пожарным не удалось — он полностью сгорел. Площадь пожара составила 25 квадратных метров. Пострадавших в ночном ЧП нет.
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