Ночные пожары в области

Очередная баня сгорела во Владимирской области. На сей раз в ночь на понедельник пожар случился в деревне Бабино (Гусь-Хрустальный район). В половине первого ночи загорелась деревянная баня. Спасатели были на месте происшествия спустя восемь минут после сообщения о пожаре. На пожаре обошлось без пострадавших, но баню спасти не удалось — она сгорела полностью.