В Черняховском районе сгорела передвижная пасека

Как выяснили спасатели, в поселке Веселовка Черняховского городского округа горела передвижная пчелиная пасека.

Деревянный вагончик обитый жестью полностью выгорел изнутри. Сгорело 37 ульев с пчелиными семьями. Что стало причиной возгорания на данный момент неизвестно. Однако выяснилось, что к электросетям пасека подключена не была.

На место происшествия был направлен пожарный расчет в составе трех человек и одной единицы техники.