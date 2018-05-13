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В Черняховском районе сгорела передвижная пасека
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В Черняховском районе сгорела передвижная пасека 

Вести Калининград 1 час назад
Фото: Вести Калининград
По сообщения управления МЧС России по Калининградской области, 12 мая на пульт дежурного поступил звонок с сообщением о пожаре.
Как выяснили спасатели, в поселке Веселовка Черняховского городского округа горела передвижная пчелиная пасека.
Деревянный вагончик обитый жестью полностью выгорел изнутри. Сгорело 37 ульев с пчелиными семьями. Что стало причиной возгорания на данный момент неизвестно. Однако выяснилось, что к электросетям пасека подключена не была.
На место происшествия был направлен пожарный расчет в составе трех человек и одной единицы техники.
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