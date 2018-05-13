В больнице оказался мужчина, который уснул у костра в Вытегорском районе

Вологжанин, решив отдохнуть на природе, развел костер рядом с деревней Ундозерский погост. После выпитого алкоголя мужчина заснул.

Огонь с костра перекинулся на сухую траву. На место пожара прибыли спасатели, которые ликвидировали возгорание. С термическими ожогами мужчина был направлен в больницу.