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В больнице оказался мужчина, который уснул у костра в Вытегорском районе
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В больнице оказался мужчина, который уснул у костра в Вытегорском районе 

Вологда.рф 1 час назад
Фото: Вологда.рф
Вологжанин, решив отдохнуть на природе, развел костер рядом с деревней Ундозерский погост. После выпитого алкоголя мужчина заснул.
Огонь с костра перекинулся на сухую траву. На место пожара прибыли спасатели, которые ликвидировали возгорание. С термическими ожогами мужчина был направлен в больницу.
Сотрудники МЧС напоминают, что на территории Вологодской области установлен особый противопожарный режим. Запрещается посещать торфяники, жечь траву, в населённых пунктах разводить костры, сжигать мусор и иные горючие материалы.
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