В больнице оказался мужчина, который уснул у костра в Вытегорском районе 

Вологжанин, решив отдохнуть на природе, развел костер рядом с деревней Ундозерский погост. После выпитого алкоголя мужчина заснул.
Огонь с костра перекинулся на сухую траву. На место пожара прибыли спасатели, которые ликвидировали возгорание. С термическими ожогами мужчина был направлен в больницу.
Сотрудники МЧС напоминают, что на территории Вологодской области установлен особый противопожарный режим. Запрещается посещать торфяники, жечь траву, в населённых пунктах разводить костры, сжигать мусор и иные горючие материалы.