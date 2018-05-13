Поезд проехал через горящий лес в Хабаровском крае. Видео

Хабаровском крае. В сети размещены кадры инцидента, произошедшего, по утверждению автора ролика, на днях неподалеку от Комсомольска-на-Амуре

На записи, сделанной из кабины тепловоза, видно, как поезд заезжает в зону задымления, вызванного лесным пожаром. Через несколько секунд железнодорожники обнаружили, что пламя подошло непосредственно к путям.

"Давай-давай, газу-газу", — порекомендовал своему коллеге один из членов локомотивной бригады, явно впечатленный увиденным.

Судя по всему, состав благополучно миновал опасный участок.

"В таких сложных условиях приходится работать и жить", — подвел итог пользователь, опубликовавший видео.