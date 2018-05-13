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Поезд проехал через горящий лес в Хабаровском крае. Видео
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Поезд проехал через горящий лес в Хабаровском крае. Видео 

Вести.Ru 2 часа назад
Фото: Вести.Ru
В сети размещены кадры инцидента, произошедшего, по утверждению автора ролика, на днях неподалеку от Комсомольска-на-Амуре в Хабаровском крае.
На записи, сделанной из кабины тепловоза, видно, как поезд заезжает в зону задымления, вызванного лесным пожаром. Через несколько секунд железнодорожники обнаружили, что пламя подошло непосредственно к путям.
"Давай-давай, газу-газу", — порекомендовал своему коллеге один из членов локомотивной бригады, явно впечатленный увиденным.
Судя по всему, состав благополучно миновал опасный участок.
"В таких сложных условиях приходится работать и жить", — подвел итог пользователь, опубликовавший видео.
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