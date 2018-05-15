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Жильцам горевшей пятиэтажки в Орле окажут материальную помощь
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Жильцам горевшей пятиэтажки в Орле окажут материальную помощь 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
Всем жильцам, чье имущество пострадало от пожара в доме №3 по улице Герцена, городские власти окажут материальную помощь, сообщила пресс-служба мэрии Орла.
Первый заместитель главы администрации Олег Минкин рассказал, что сообщение о пожаре на пульт дежурного ГУ МЧС по Орловской области поступило 12 мая в 18.45. Из здания эвакуировали 40 человек и 15 человек спасали сотрудники МЧС. Всего в доме проживают 74 человека.
В результате пожара выгорело жилое помещение в коммунальной квартире №28 на четвертом этаже. А в квартире №31 обгорел деревянный оконный блок, сгорела также часть крыши дома. Причиной пожара стал поджог. Правоохранители уже задержали подозреваемого и предъявили ему обвинение.
Сотрудники управления по безопасности и жилищного отдела предложили пострадавшим жильцам переехать в маневренный фонд. Также им рассказали, как получить социальную и материальную помощь. На сегодняшний день только жительницы пяти квартир обратились в администрацию с заявлениями на материальную помощь.
Заместитель главы администрации города по социальным вопросам Екатерина Данилевская напомнила, что жильцы горевшей пятиэтажки могут бесплатно пообедать в столовой администрации города. «Проработан вопрос об оказании жильцам банных услуг, так как сейчас в доме отсутствует горячее и холодное водоснабжение», — добавила Екатерина Данилевская.
Рабочие уже заканчивают обследование вентиляционных шахт перед подключением газа. После этого в доме возобновится водоснабжение.
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