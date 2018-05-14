В Орле в пожаре на улице Герцена пострадали два человека

Орле при возгорании многоквартирного дома по Герцена, 3 два человека отравились угарным газом, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

По информации ведомства, в больницу были доставлены жильцы загоревшегося дома: 73-летняя пенсионерка и молодой человек 1999 года рождения.

Напомним, пожар произошёл около 19 часов вечера, 12 мая. Из квартиры на верхнем этаже огонь перекинулся на крышу. Пожарные несколько часов боролись с пламенем. В соцсетях местные жители сообщают, что виновником возгорания мог стать один из жильцов дома, ведущий асоциальный образ жизни.