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В Орле в пожаре на улице Герцена пострадали два человека
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В Орле в пожаре на улице Герцена пострадали два человека 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
В Орле при возгорании многоквартирного дома по Герцена, 3 два человека отравились угарным газом, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.
По информации ведомства, в больницу были доставлены жильцы загоревшегося дома: 73-летняя пенсионерка и молодой человек 1999 года рождения.
Напомним, пожар произошёл около 19 часов вечера, 12 мая. Из квартиры на верхнем этаже огонь перекинулся на крышу. Пожарные несколько часов боролись с пламенем. В соцсетях местные жители сообщают, что виновником возгорания мог стать один из жильцов дома, ведущий асоциальный образ жизни.
На данный момент в ситуации разбираются сотрудники МЧС. О причинах возникновения пожара станет известно через 10 дней.
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