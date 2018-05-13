Четыре человека заживо сгорели при пожаре в ЯНАО

Как передаёт ТАСС со ссылкой на свои источники в экстренных службах региона, сигнал о возгорании в двухэтажном здании, в котором располагались административно-бытовые помещения, поступил на пульт дежурного МЧС РФ в 23:01 мск.

По прибытию первых нарядов спасателей уже наблюдалось сильное открытое горение кровли и частично второго этажа, что свидетельствовало о позднем информировании о случившемся. Из-за этого произвести разведку всего здания не представлялось возможным.

При этом площадь пожара составила 100 квадратных метров. На месте ЧП работали шесть единиц техники и 53 человека личного состава МЧС РФ.

В результате случившегося заживо сгорели четыре человека. Одного мужчину удалось спасти — с ожогом кисти правой руки он был экстренно доставлен в одну из местных клиник.

По факту гибели четырех человек возбуждено уголовное дело.

В настоящее время на месте происшествия работают члены оперативно-следственной группы. Проводятся оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление личностей погибших. Назначена пожарно-техническая и судебно-медицинская экспертизы, устанавливаются очевидцы происшествия.