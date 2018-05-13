Четыре человека заживо сгорели при пожаре в ЯНАО 

Жертвами страшного пожара, который произошёл поздно вечером 12 мая в административном здании в городе Муравленко в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), стали четыре человека.
Как передаёт ТАСС со ссылкой на свои источники в экстренных службах региона, сигнал о возгорании в двухэтажном здании, в котором располагались административно-бытовые помещения, поступил на пульт дежурного МЧС РФ в 23:01 мск.
По прибытию первых нарядов спасателей уже наблюдалось сильное открытое горение кровли и частично второго этажа, что свидетельствовало о позднем информировании о случившемся. Из-за этого произвести разведку всего здания не представлялось возможным.
При этом площадь пожара составила 100 квадратных метров. На месте ЧП работали шесть единиц техники и 53 человека личного состава МЧС РФ.
В результате случившегося заживо сгорели четыре человека. Одного мужчину удалось спасти — с ожогом кисти правой руки он был экстренно доставлен в одну из местных клиник.
По факту гибели четырех человек возбуждено уголовное дело.
В настоящее время на месте происшествия работают члены оперативно-следственной группы. Проводятся оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление личностей погибших. Назначена пожарно-техническая и судебно-медицинская экспертизы, устанавливаются очевидцы происшествия.
Пожар, последние новости: В промышленном парке в Подмосковье ликвидировали пожар