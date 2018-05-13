Работник мебельного склада в Волгограде умер от удара током

В Советском районе Волгограда вчера, 12 мая, на территории мебельного склада погиб рабочий. 52-летнего мужчину убило током.

— В субботу, 12 мая, на территории мебельного склада, расположенного на улице Садовой, 39 был обнаружен труп 52-летнего мужчины, — сообщили V1.ru в экстренных службах города. — По заключению специалистов, смерть наступила в результате поражения током.

Сейчас в Волгограде устанавливают собственника мебельного склада, где произошла трагедия. Известно, что мужчина погиб на складе № 12. В выходной день он занимался сборкой мебели для собственных нужд.

Организована проверка.