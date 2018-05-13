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Работник мебельного склада в Волгограде умер от удара током
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Работник мебельного склада в Волгограде умер от удара током 

v1.ru 1 час назад
Фото: v1.ru
В Советском районе Волгограда вчера, 12 мая, на территории мебельного склада погиб рабочий. 52-летнего мужчину убило током.
— В субботу, 12 мая, на территории мебельного склада, расположенного на улице Садовой, 39 был обнаружен труп 52-летнего мужчины, — сообщили V1.ru в экстренных службах города. — По заключению специалистов, смерть наступила в результате поражения током.
Сейчас в Волгограде устанавливают собственника мебельного склада, где произошла трагедия. Известно, что мужчина погиб на складе № 12. В выходной день он занимался сборкой мебели для собственных нужд.
Организована проверка.
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