Более 60 нарушителей особого противопожарного режима привлечены к административной ответственности за прошедшую неделю 

Нарушителям требований пожарной
безопасности в условиях действия особого противопожарного режима грозит
наказание в виде штрафа на сумму до 4 тысяч рублей. С начала недели к административной ответственности привлечены 67 граждан, нарушивших
правила. Это владельцы частных домов и дачники, разводившие костры для сжигания сухой растительности, мусора и приготовления пищи на приусадебных участках. Более полуторы тысячи человек в составе
патрульных групп ежедневно осуществляют обход населенных пунктов
Иркутской области, дачных посёлков и садоводств с целью выявления и пресечения нарушений, а также оперативного реагирования на возгорания и палы травы. Для мониторинга местности специалисты используют в работе
беспилотные летательные аппараты.
Только за прошедшую неделю патрульными
группами обнаружено и ликвидировано 25 возгораний сухой растительности. В выходные дни работа патрульно-маневренных групп усилена. К ней привлекаются работники местных администраций и студенты-волонтёры.
Информацию о нарушении норм
пожарной безопасности вы можете сообщить, позвонив на телефон доверия
Главного управления МЧС России по Иркутской области — 8 (3952) 39-99-99.
При обнаружении лесного пожара сообщите об этом на Единый номер круглосуточной диспетчерской службы авиалесоохраны — 8-800-100-94-00.