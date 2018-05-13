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Более 60 нарушителей особого противопожарного режима привлечены к административной ответственности за прошедшую неделю
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Более 60 нарушителей особого противопожарного режима привлечены к административной ответственности за прошедшую неделю 

Хот 1 час назад
Фото: Хот
Нарушителям требований пожарной
безопасности в условиях действия особого противопожарного режима грозит
наказание в виде штрафа на сумму до 4 тысяч рублей. С начала недели к  административной ответственности привлечены 67 граждан, нарушивших
правила. Это владельцы частных домов и дачники, разводившие костры для  сжигания сухой растительности, мусора и приготовления пищи на  приусадебных участках. Более полуторы тысячи человек в составе
патрульных групп ежедневно осуществляют обход населенных пунктов
Иркутской области, дачных посёлков и садоводств с целью выявления и  пресечения нарушений, а также оперативного реагирования на возгорания и  палы травы. Для мониторинга местности специалисты используют в работе
беспилотные летательные аппараты.
Только за прошедшую неделю патрульными
группами обнаружено и ликвидировано 25 возгораний сухой растительности. В  выходные дни работа патрульно-маневренных групп усилена. К ней  привлекаются работники местных администраций и студенты-волонтёры.
Информацию о нарушении норм
пожарной безопасности вы можете сообщить, позвонив на телефон доверия
Главного управления МЧС России по Иркутской области — 8 (3952) 39-99-99.
При обнаружении лесного пожара сообщите об этом на Единый номер круглосуточной диспетчерской службы авиалесоохраны — 8-800-100-94-00.
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