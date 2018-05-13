Более 60 нарушителей особого противопожарного режима привлечены к административной ответственности за прошедшую неделю

Нарушителям требований пожарной

безопасности в условиях действия особого противопожарного режима грозит

наказание в виде штрафа на сумму до 4 тысяч рублей. С начала недели к административной ответственности привлечены 67 граждан, нарушивших

правила. Это владельцы частных домов и дачники, разводившие костры для сжигания сухой растительности, мусора и приготовления пищи на приусадебных участках. Более полуторы тысячи человек в составе

патрульных групп ежедневно осуществляют обход населенных пунктов

Иркутской области , дачных посёлков и садоводств с целью выявления и пресечения нарушений, а также оперативного реагирования на возгорания и палы травы. Для мониторинга местности специалисты используют в работе

беспилотные летательные аппараты.

Только за прошедшую неделю патрульными

группами обнаружено и ликвидировано 25 возгораний сухой растительности. В выходные дни работа патрульно-маневренных групп усилена. К ней привлекаются работники местных администраций и студенты-волонтёры.

Информацию о нарушении норм

пожарной безопасности вы можете сообщить, позвонив на телефон доверия

Главного управления МЧС России по Иркутской области — 8 (3952) 39-99-99.

При обнаружении лесного пожара сообщите об этом на Единый номер круглосуточной диспетчерской службы авиалесоохраны — 8-800-100-94-00.