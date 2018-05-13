В Югре полицейские спасли заблудившихся в лесу мужчину и женщину

Поисковая операция длилась больше семи часов, сообщает пресс-служба регионального управления МВД . Сообщение о том, что пара заблудилась в лесном массиве поступило в дежурную часть поздним вечером, 10 мая, от диспетчера ЕДДС.

«Старший оперативный дежурный попытался связаться с югорчанами, оказавшимися в беде. По телефону они успели сообщить, что находятся в лесном массиве, без теплой одежды, продуктов питания и воды. После чего связь с ними прервалась», — сообщает пресс-служба УМВД ХМАО

По периметру лесного массива были выставлены автомобили ДПС с включенными маячками, сотрудники ППС и оперативники уголовного розыска обследовали территорию лесного массива.

«Была глубокая ночь, поиски осложнялись и тем, что местность была болотистой. Следов пропавших практически не было видно. Сотрудники полиции, буквально по крупицам восстанавливали маршрут югорчан. Поиски длились более семи часов», — рассказали в ведомстве.

Найти пропавших удалось только под утро, оба — и мужчина и женщина замерзли и промокли. Позже выяснилось, что пара решила прогуляться по лесу, но спустя какое-то время они заблудились и не смогли найти дорогу обратно..