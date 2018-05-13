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Сезон полыхающих бань: пожарные в Волгограде стали чаще спасать грязных дачников
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Сезон полыхающих бань: пожарные в Волгограде стали чаще спасать грязных дачников 

v1.ru 34 минуты назад
Фото: v1.ru
В Волгограде с наступлением дачного сезона пожарным приходится чаще выезжать в частный сектор и на дачи, чтобы спасать попавших в беду земледельцев. После ударного труда на грядках волгоградцы начинают топить бани, часто это приводит к пожарам.
За прошедшие вечер и ночь на территории Волгоградской области пожарные расчеты потушили четыре бани.
— Вчера, 12 мая, в 20:24 на пульт диспетчера поступило сообщение о пожаре в Советском районе города Волгограда. В СНТ «Шельф» по всей площади горела кирпичная баня, — сообщили V1.ru в ГУ МЧС России по Волгоградской области. — Расчеты 4-й пожарно-спасательной части потушили постройку в 20:48.
Следующий вызов поступил уже после полуночи из Среднеахтубинского района. Там, как оказалось, горели сразу две бани.
— В 00:21 поступил вызов из поселка Максима Горького горели, где горели сразу две бани — деревянная и кирпичная, — сообщают в региональном МЧС. — Оба пожара были потушены в 00:40.
Еще один банный пожар приключился прошлой ночью в городе Николаевске. Там уже под утро, в 3:40, загорелась баня на улице Шевченко. Девять минут потребовалось пожарным, чтобы справиться с огнем.
Ни на одном из пожаров дачники и садоводы не пострадали. Благодаря слаженным действиям пожарных, все остались целы, но без бань.
В ГУ МЧС России по Волгоградской области сообщают, что только в одном из трех случаев предполагаемой причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки. В двух других несчастье приключилось из-за несоблюдения правил безопасности при эксплуатации печей.
— Не забывайте о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности, — в очередной раз просят в региональном МЧС. — Помните, что от этого зависит ваша жизнь, жизнь ваших близких и сохранность имущества. В случае обнаружения пожара звоните по телефону «101».
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