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Прокуратура проводит проверку в связи с гибелью четырех человек при пожаре на Ямале
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Прокуратура проводит проверку в связи с гибелью четырех человек при пожаре на Ямале 

ТАСС 14 мая 2018
Фото: Новый Омск
МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Прокуратура проводит проверку в связи с гибелью четырех человек при пожаре в административном здании в городе Муравленко (Ямало-Ненецкий автономный округ, ЯНАО). Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.
"Прокуратурой города Муравленко незамедлительно организовано проведение проверки соблюдения обществом, а также индивидуальным предпринимателем, являющимся собственником здания, правил пожарной безопасности, охраны труда, миграционного и градостроительного законодательства", — говорится в сообщении.
По данным регионального главка МЧС, сообщение о пожаре поступило 13 мая в 01:01 (23:01 мск). На площади 100 кв. метров горело двухэтажное здание, в котором располагались административно-бытовые помещения. В результате четверо мужчин погибли, один был доставлен в больницу с ожогом кисти.
По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам». По данным прокуратуры, пострадавший является работником ООО «Юграстройсервис».
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