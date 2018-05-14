Прокуратура проводит проверку в связи с гибелью четырех человек при пожаре на Ямале

"Прокуратурой города Муравленко незамедлительно организовано проведение проверки соблюдения обществом, а также индивидуальным предпринимателем, являющимся собственником здания, правил пожарной безопасности, охраны труда, миграционного и градостроительного законодательства", — говорится в сообщении.

По данным регионального главка МЧС, сообщение о пожаре поступило 13 мая в 01:01 (23:01 мск). На площади 100 кв. метров горело двухэтажное здание, в котором располагались административно-бытовые помещения. В результате четверо мужчин погибли, один был доставлен в больницу с ожогом кисти.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам». По данным прокуратуры, пострадавший является работником ООО «Юграстройсервис».