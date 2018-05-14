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Прокуратура проверяет компанию, чьи работники погибли в пожаре на Ямале
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Прокуратура проверяет компанию, чьи работники погибли в пожаре на Ямале 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 14 мая — РИА Новости. Прокуратура Ямало-Ненецкого автономного округа организовала проверку после пожара в административном здании в городе Муравленко, где погибли четыре человека, говорится в сообщении надзорного ведомства.
В воскресенье утром в региональном управлении МЧС сообщили РИА Новости о ночном пожаре в административно-бытовом здании, в результате которого погибли четыре человека, еще один был госпитализирован. По данным ведомства, возгорание на площади 100 квадратных метров было ликвидировано в течение двух часов. Позже в Следственном комитете заявили о возбуждении уголовного дела по статье «причинение смерти по неосторожности двум и более лицам».
По информации прокуратуры ЯНАО, погибшие и пострадавший были работниками компании «Юграстройсервис».
"Незамедлительно организовано проведение проверки соблюдения обществом, а также индивидуальным предпринимателем, являющимся собственником здания, правил пожарной безопасности, охраны труда, миграционного и градостроительного законодательства", — отмечается в сообщении.
Ранее в МЧС подчеркивали, что в момент прибытия спасателей на место происшествия наблюдалось открытое горение кровли и частично второго этажа, что может говорить о позднем обращении в пожарную охрану.
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