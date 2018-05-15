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МЧС назвало возможные причины пожара на Ямале
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МЧС назвало возможные причины пожара на Ямале, где погибли четыре человека 

РИА Новости 30 минут назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Три версии возникновения пожара в административном здании в городе Муравленко (ЯНАО), где погибли четыре человека, разрабатываются специалистами в настоящее время, сообщает во вторник пресс-служба регионального управления МЧС.
В воскресенье утром в ведомстве сообщили РИА Новости о ночном пожаре в административно-бытовом здании, в результате которого погибли четыре человека, еще один был госпитализирован. По данным МЧС, возгорание на площади 100 квадратных метров было ликвидировано в течение двух часов.
Позже в Следственном комитете заявили о возбуждении уголовного дела по статье "причинение смерти по неосторожности двум и более лицам". По информации прокуратуры ЯНАО, погибшие и пострадавший были работниками компании "Юграстройсервис".
"На данный момент отрабатываются три версии возникновения пожара: неисправность электропроводки, неосторожное обращение с огнем и занесение открытого источника зажигания. На место происшествия направлен эксперт испытательной пожарной лаборатории", — говорится в сообщении МЧС.
Ведомство также уточняет, что состояние пострадавшего удовлетворительное, с ним в больнице работал психолог МЧС. По информации окружного агентства "Север-Пресс", в пожаре погиб брат молодого человека и трое коллег.
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