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«Огнедышащий дракон» перестарался и вспыхнул во время фестиваля в США
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«Огнедышащий дракон» перестарался и вспыхнул во время фестиваля в США 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Уточняется, что пожар удалось ликвидировать достаточно быстро при помощи огнетушителей. Пострадавших в результате инцидента нет.
В американском парке развлечений Walt Disney World прямо во время проходившего парада «Пятничный фестиваль фантазий» в пятницу, 11 мая, у электромеханической дракона вспыхнула голова.
Очевидцы сняли возгорание на видео. На кадрах видно, как голова дракона объята языками пламени, а затем из нее начинает идти черный дым. Персонаж был оформлен по мотивам диснеевской сказки «Малефисента».
Уточняется, что пожар удалось ликвидировать достаточно быстро при помощи огнетушителей. Пострадавших в результате инцидента нет. Видео было опубликовано на YouTube.
Ранее в Йемене нашли «доказательство» существования драконов.
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