Загорелся марьинский полигон

Фото с ресурса mygazeta.com Ряд информационных сайтов области сообщают о возгорании на марьинском полигоне.

На фотографиях виден огромный черный столб дыма, который распространяется внутри одного из крупного мусорного полигона Владимирской области

Как сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС, пожар произошел 12 мая на территории свалки в районе 18:45 и охватил 100 квадратных метров.