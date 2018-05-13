Загорелся марьинский полигон 

Фото с ресурса mygazeta.com Ряд информационных сайтов области сообщают о возгорании на марьинском полигоне.
На фотографиях виден огромный черный столб дыма, который распространяется внутри одного из крупного мусорного полигона Владимирской области.
Как сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС, пожар произошел 12 мая на территории свалки в районе 18:45 и охватил 100 квадратных метров.
«Открытое возгорание полностью ликвидировано на 20:30. Сейчас идет проливка грунта. От чего произошло возгорание, предстоит выяснить специалистам органов дознания областного МЧС», — сообщила руководитель пресс-службы тревожного ведомства Екатерина Мищенко.