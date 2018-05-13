В центре Тюмени из-за аварии загорелась машина 

Около полуночи в субботу, 12 мая, на пересечении улиц Водопроводной и Сакко в Тюмени загорелась машина. По данным МЧС, легковушка Daewoo Nexia вспыхнула, как спичка после столкновения с автомобилем TagAZ. Спасти легковушку не удалось, пламя за считанные минуты охватило транспорт.
— Вызов в пожарную охрану поступил в 23:27. Через десять минут на место приехали три спасатели на одной пожарной машине. Полностью потушить автомобиль им удалось через 40 минут, — рассказал корреспонденту 72.ru Сергей Юсько, руководитель пресс-службы МЧС по Тюменской области.
В этом дорожном происшествии пострадал один человек. О характере его травм пока ничего неизвестно.
Это не первый случай, когда огонь уничтожает автомобиль. В минувшее воскресенье, 6 мая, в селе Онохино под Тюменью сгорела «Лада». По словам очевидцев, автомобилист оставил машину на берегу реки Пышма, но в поле вспыхнула трава. В результате пламя добралось и до машины.