В Приамурье потушили все природные пожары

Все природные пожары на территории Приамурья ликвидированы. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе Амурского центра гражданской защиты и пожарной безопасности (ГЗ и ПБ).

"Приамурье ликвидировано 12 природных пожаров на общей площади 43,8 тыс. га

На территории Амурской области нет действующих пожаров", — говорится в сообщении.

Как ранее сообщал ТАСС, на утро понедельника в регионе было 11 природных пожаров. Обновленные данные о ликвидации всех возгораний предоставлены Амурским центром ГЗ и ПБ на 22:00 по амурскому времени (16:00 мск).

По словам главы Зейского района Андрея Ложечкина, на территории которого, по данным ведомства, на утро действовали четыре пожара на площади 36,4 тыс. га, обстановка стабилизировалась еще днем. "По центральным районам прошел дождь, что способствовало стабилизации обстановки", — сказал ТАСС Ложечкин.

"С учетом стабилизации лесопожарной обстановки спасатели МЧС России по Хабаровскому краю убыли из Амурской области. К месту базирования вылетел самолет Ил-76. В настоящее время рассматривается вопрос о возвращении в места постоянной дислокации всей группировки федерального резерва, за исключением, той которая дислоцируется в городе Свободном — группировка будет находиться в режиме ожидания", — отметили в пресс-службе Амурского центра ГЗ и ПБ.

Также сообщается, что в ближайшее время поднимут вопрос о снятии режима ЧС на территории региона, который ввели 26 апреля.