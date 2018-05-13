В Екатеринбурге ликвидировали открытое горение на несанкционированной свалке 

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 мая. /ТАСС/. Открытое горение ликвидировали на несанкционированной свалке в Чкаловском районе в Екатеринбурге. На данный момент ведется проливка отходов, сообщили в воскресенье в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.
"Открытое горение бытовых отходов на несанкционированной свалке в Екатеринбурге ликвидировано. Пожарно-спасательные подразделения и спецтехника администрации Чкаловского района продолжают проливку тлеющих отходов", — говорится в сообщении.
Площадь пожара, по данным МЧС, составила около 5 тыс. кв. м. «Контроль за состоянием воздуха в районе тлеющей свалки осуществляли специалисты передвижной инженерно-химической лаборатории специализированной пожарно-спасательной части. Превышения предельно допустимых концентраций вредных веществ в воздухе не выявлено. Угрозы для населения нет», — подчеркнули в МЧС.