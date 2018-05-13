В Екатеринбурге ликвидировали открытое горение на несанкционированной свалке 

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Разрез "Харанорский" в Забайкалье возобновил добычу и отгрузку продукции после пожара

Пожар на заводе "Полимерпласт" в Тюмени ликвидирован

Globo: число погибших при пожаре в высотке в Сан-Паулу составляет не менее пяти человек