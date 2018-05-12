«Была большая красная вспышка»: на Вторчермете сгорел частный дом

Сегодня ночью на Вторчермете сгорел жилой двухквартирный дом. Он находится на улице Эскадронной, 13. По словам очевидцев, всему виной короткое замыкание.

— Была большая вспышка красная, поэтому обратили внимание, — рассказал читатель Е1.RU Анатолий. — Стояли на балконе, и видно было, как происходит короткое замыкание. Искрило, но взрывов не было. Пожарные приехали — слышали сирену.

МЧС пожар комментировать отказались. Жители соседних домов говорят, что дом тушат спасатели из трех пожарных расчетов.

— Три машины пожарных до сих пор заливают, — поделилась читательница Е1.RU Дарья.

Вчера мы уже писали о пожаре в микрорайоне Светлый, там горела сухая трава. А после — о полыхающей свалке в Шабрах.