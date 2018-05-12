Пожар под Нижнекамском в МЧС назвали «​загоранием мусора»​​ 

Пожар в деревне Борок в Нижнекамском районе в МЧС РТ назвали «загоранием мусора». В республике за прошедшие сутки случилось около полусотни подобных происшествий. О том, что в деревне пылает огонь сообщил telegram-канал «Еду в Татарстан», ведущие которого рассказали, что «под Нижнекамском полыхает ужасный пожар». В МЧС ответили, что фактически пожара не было, а инцидент в деревне Борок правильнее было бы назвать «загоранием мусора». Виновный возгорания уже найден, на него составлен протокол об административном правонарушении и выписан штраф. — Таких загораний только за прошедшие сутки, то есть 11 мая по республике произошло 47, — сообщил руководитель пресс-службы МЧС РТ Андрей Родыгин.