И кнутом, и пряником: хороших дачников будут поощрять, а плохих — наказывать

Главное управление МЧС России запустило конкурс для садоводческих товариществ и дачных кооперативов. Спасатели будут искать тех, кто соблюдает правила пожарной безопасности.

— Мы будем обращать внимание на соблюдение пожарных норм при застройке дачного объединения, наличие на участках первичных средств пожаротушения, а также запасов воды для работы профессиональных огнеборцев, наличие звуковой сигнализации для оповещения людей при пожаре и многое другое, — рассказали в главном управлении МЧС России по Ярославской области

Как именно будут поощрять победителей, в региональном управлении министерства пока не уточняют. Но уже приглашают руководителей садоводческих товариществ подавать заявки на участие в конкурсе.

Но параллельно с этим спасатели продолжат вычислять и тех, кто злостно нарушает правила пожарной безопасности. В Ярославской области сейчас введён особый противопожарный режим. Тех, кто жарит на даче шашлыки или гуляет по лесу, будут штрафовать.