В посёлке Шабры полыхает несанкционированная свалка

В посёлке Шабровский горит несанкционированная свалка твёрдых бытовых отходов. Читатели сообщили о пожаре около 20:30. Издалека видны столбы чёрного дыма, пламенем охвачено около 500 квадратных метров. Также, читатели сообщают, что под Екатеринбургом горит сухая трава. Фотографии присылают из разных районов, но, как сообщают в МЧС, угрозы эти пожары не представляют.

— Очень много возгораний сухой травы. К этому привело неосторожное обращение людей с огнём и ветренная, тёплая погода. Везде на местах работают пожарные. Угрозы нет, — сообщили в пресс-службе МЧС по Свердловской области.

Сегодня мы уже сообщали о пожаре в микрорайоне Светлый, там тоже горела сухая трава. Местные жители даже вышли в лес, чтобы помочь пожарным справиться с огнём.