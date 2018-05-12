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В посёлке Шабры полыхает несанкционированная свалка
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В посёлке Шабры полыхает несанкционированная свалка 

e1.ru 1 час назад
Фото: e1.ru
В посёлке Шабровский горит несанкционированная свалка твёрдых бытовых отходов. Читатели сообщили о пожаре около 20:30. Издалека видны столбы чёрного дыма, пламенем охвачено около 500 квадратных метров. Также, читатели сообщают, что под Екатеринбургом горит сухая трава. Фотографии присылают из разных районов, но, как сообщают в МЧС, угрозы эти пожары не представляют.
— Очень много возгораний сухой травы. К этому привело неосторожное обращение людей с огнём и ветренная, тёплая погода. Везде на местах работают пожарные. Угрозы нет, — сообщили в пресс-службе МЧС по Свердловской области.
Сегодня мы уже сообщали о пожаре в микрорайоне Светлый, там тоже горела сухая трава. Местные жители даже вышли в лес, чтобы помочь пожарным справиться с огнём.
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