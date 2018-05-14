Сотрудники МЧС третий день ликвидируют тление на нелегальной свалке в Екатеринбурге

ЕКАТЕРИНБУРГ , 14 мая. / ТАСС /. Пожарные третий день ликвидируют тление мусора на несанкционированной свалке в Екатеринбурге. На данный момент спецтехника разгребает мусор, ведется его проливка, сообщили в понедельник в пресс— службе ГУ МЧС по Свердловской области.

Ранее сообщалось, что площадь пожара составила 5 тыс. квадратных метров, открытое горение удалось ликвидировать 13 мая. Превышения предельно допустимых концентраций вредных веществ в воздухе не выявлено. Угрозы для населения нет.

"Третий день продолжаются работы по ликвидации тления мусора на несанкционированной свалке в Екатеринбурге. Многометровые слои бытовых отходов разгребает грейдер и проводится их проливка. На месте работают две пожарные автоцистерны, две поливомоечные машины. Открытого горения нет", — говорится в сообщении.