Пожарные потушили огонь на нелегальной свалке в Екатеринбурге

На свалке в поселке Шабры потушили открытый огонь, сообщает пресс-служба областного управления МЧС . Сейчас там идет проливка тлеющих отходов.

— Подвоз воды от пожарных гидрантов, расположенных в 5 километрах, производят поливомоечные машины, — сообщили в ведомстве.

На свалке остаются три пожарных машины, две поливомоечные машины, один грейдер, работают 14 человек. Грейдер разгребает тлеющие кучи, а пожарные их заливают водой.

— В районе несанкционированной свалки наблюдается незначительное задымление. Контроль за состоянием воздуха в районе тлеющей свалки осуществляли специалисты передвижной инженерно-химической лаборатории специализированной пожарно-спасательной части. Превышения предельно допустимых концентраций вредных веществ в воздухе не выявлено. Угрозы для населения нет, — отметили в МЧС.

Огонь на свалке в Шабрах вчера было видно со Вторчермета. Площадь пожара составлял 5 000 квадратных метров.