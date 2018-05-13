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Пожарные потушили огонь на нелегальной свалке в Екатеринбурге
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Пожарные потушили огонь на нелегальной свалке в Екатеринбурге 

e1.ru 46 минут назад
Фото: e1.ru
На свалке в поселке Шабры потушили открытый огонь, сообщает пресс-служба областного управления МЧС. Сейчас там идет проливка тлеющих отходов.
— Подвоз воды от пожарных гидрантов, расположенных в 5 километрах, производят поливомоечные машины, — сообщили в ведомстве.
На свалке остаются три пожарных машины, две поливомоечные машины, один грейдер, работают 14 человек. Грейдер разгребает тлеющие кучи, а пожарные их заливают водой.
— В районе несанкционированной свалки наблюдается незначительное задымление. Контроль за состоянием воздуха в районе тлеющей свалки осуществляли специалисты передвижной инженерно-химической лаборатории специализированной пожарно-спасательной части. Превышения предельно допустимых концентраций вредных веществ в воздухе не выявлено. Угрозы для населения нет, — отметили в МЧС.
Огонь на свалке в Шабрах вчера было видно со Вторчермета. Площадь пожара составлял 5 000 квадратных метров.
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